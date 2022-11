Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Einbruch Motorsägen entwendet - In Wohnhaus eingebrochen - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Berglen-Oppelsbohm: Motorsägen entwendet

Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 14 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in das Lager einer Firma in der Mozartstraße ein und entwendeten aus diesem ca. 20 - 30 Motorsägen vom Hersteller Husqvarna. Derzeit wird von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf rückte am Montagmorgen gegen 9:15 Uhr mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zu einer Firma in der Wiesenstraße aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden - es handelte sich um einen Fehlalarm.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Stuttgarter Straße einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher drangen am Montagabend in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Diebsäcker ein. Hierzu wurde eine Eingangstüre aufgebrochen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Diebe eine Spielekonsole. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet nun die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

Fellbach: Unfallflucht

In der Auberlenstraße ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr streifte dort ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw Ford Focus und beschädigte diesen erheblich. Zur Klärung der Unfallflucht werden Unfallzeugen gebeten, sich unter Tel. 0711/57720 mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell