POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste Person in Spiegelberg

Aalen (ots) - Drei Leichtverletzte, drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag kurz vor 15:30 Uhr auf der B290 zwischen Crailsheim und Jagstheim. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Kastenwagens fuhr die Bundesstraße in Richtung Jagstheim entlang. Am Ortseingang ...

