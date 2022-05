Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, 18.05.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Aurich - Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, meldeten Passanten eine stark betrunkene Person am Georgswall in Aurich. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei wurde der 38-jährige Mann aus Ihlow immer aggressiver, sodass der Einsatz von Pfefferspray notwendig wurde. In der Folge sperrte sich der Mann massiv gegen die Festnahme und versuchte, die eingesetzten Polizeibeamten zu schlagen. Weiter spuckte der betrunkene Täter in Richtung der Polizeikräfte und beleidigte diese fortwährend. Für weitere Maßnahmen wurde die Personen einem Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Eine 48-jährige Frau aus Moormerland befuhr mit ihrem PKW die Leerer Landstraße in Aurich stadteinwärts. Sie wollte an der Kreuzung Leerer Landstraße/Fockenbollwerkstraße/Fischteichweg nach links in den Fischteichweg abbiegen. Ihr entgegen kam ein silberner PKW, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und den Außenspeigel der Frau touchierte. Nach dem Unfall setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt in Richtung Leer unvermindert fort. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Wiesmoor - Nötigung im Straßenverkehr

Wiesmoor - Am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, lenkte eine 46-jährige Frau aus Wiesmoor auf der Oldenburger Straße in Wiesmoor in Fahrtrichtung Remels ihren PKW in den Gegenverkehr und fährt auf eine ihr dort entgegenkommende Verkehrsteilnehmerin aus Wiesmoor zu. Diese kann einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichen in den Straßenseitenraum verhindern. Sowohl hinter der Verursacherin als auch hinter dem Opfer fuhren zu diesem Zeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer. Diese werden dringend gebeten, sich als Zeugen bei der Polizeistation Wiesmoor zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätslage - Keine Presserelevanten Ereignisse

Krummhörn - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Krummhörn - Am Dienstagabend, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Großheide mit ihrem Motorrad die Greetsieler Straße in der Krummhörn aus Greetsiel kommend. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. In der Folge rutschte die junge Frau in ein, am Fahrbahnrand befindliches, Verkehrszeichen. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 25 voll gesperrt.

Altkreis Wittmund

- Keine Presserelevanten Ereignisse

