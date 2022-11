Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim-Jagstheim: Drei Verletzte und 80.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Drei Leichtverletzte, drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag kurz vor 15:30 Uhr auf der B290 zwischen Crailsheim und Jagstheim. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Kastenwagens fuhr die Bundesstraße in Richtung Jagstheim entlang. Am Ortseingang von Jagstheim kam er zunächst nach rechts in den Grünstreifen und lenkte anschließend stark nach links. Hierbei kam er auf die Gegenfahrspur und kollidierte zunächst mit dem VW eines entgegenkommenden 39-Jährigen. Anschließend überschlug sich der Kastenwagen und kollidierte hierbei mit einem hinter dem VW fahrenden Audi einer 18-Jährigen. Danach kam der Transporter neben der Straße zum Liegen. Alle drei Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

