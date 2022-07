Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Geschäftshaus

Radevormwald (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (14./15. Juli) sind Einbrecher in ein Geschäftshaus an der Kaiserstraße eingestiegen. Zwischen 17.00 und 07.45 Uhr sind die Einbrecher über die Tiefgarage in das Geschäftshaus eingestiegen. Anschließend brachen sie in zwei Praxen und das Büro einer Immobilienfirma ein. Neben Bargeld erbeuteten die Täter einen Kaffeeautomaten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

