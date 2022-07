Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

- Güglingen: Auto landet im See -

Heute Morgen kurz vor vier Uhr meldeten aufgeregte Notrufer beim Polizeipräsidium Heilbronn einen Verkehrsunfall bei dem ein Pkw in einen See beim Seniorenzentrum gefahren sein soll. Beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst hatte sich der 39-jährige Fahrzeugführer bereits selbständig aus seinem VW Golf befreit und saß noch etwas benommen auf einer Holzbank am Seeufer. Es war schnell klar, dass der Mann etwas zu tief ins Glas geschaut hatte und offensichtlich nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug zu führen. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Mann musste zur Blutentnahme, seinen Führerschein wird er für längere Zeit abgeben müssen. Sein Pkw konnte nur mit Mühe aus dem Teich geborgen werden. Im Moment geht die Polizei von einem Totalschaden aus. Die Feuerwehr war mit 3 Einsatzfahrzeugen, Rettungsdienst und Notarzt mit 2 Fahrzeugen und das Polizeirevier Lauffen mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell