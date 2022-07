Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Schaden von 4.500 Euro hinterlassen und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag in Lauda-Königshofen einen geparkten VW Golf und fuhr anschließend davon. Die Besitzerin parkte ihren VW gegen 11.45 Uhr in der Tauberstraße beim dortigen Metzger auf einem Parkplatz. Ein Unbekannter beschädigte den Pkw vermutlich beim Ausparken und hinterließ einen Sachschaden von rund 4.500 Euro, ohne sich bei der Golf-Fahrerin oder der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim-Steinbach: Feld in Brand - Landwirte verhindern Ausbreitung

Beim Dreschen von Sommergerste brannten am Donnerstagnachmittag in Külsheim-Steinbach rund 1,5 Hektar eines Feldes. Vermutlich geriet ein Stein in den Mähdrescher, wodurch Funkenflug und anschließend ein Feuer entstand. Aufgrund des schnellen Umpflügens des Feldes, durch mehrere Landwirte, die in der Umgebung auf ihren Feldern arbeiteten, konnte eine großflächige Ausbreitung verhindert werden. Das Feuer war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren aus. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Wertheim-Reinhardshof: Kupfer gestohlen

Unbekannte entwendeten diese Woche Kupfer von einem Dach in Wertheim-Reinhardshof. Der oder die Täter demontierten zwischen Montag und Donnerstag von einem Gebäude in der Theodor-Heuss-Straße rund 50 Meter Schneefanggitter und mehrere Meter Dachrinne. Das Kupfer wurde vermutlich mittels eines Fahrzeuges von der Nassiger Straße aus abtransportiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Grünsfeld: Fahrradfahrerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Unfall am Donnerstagabend wurde eine 17-jährige Fahrradfahrerin so schwer verletzt, dass sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Jugendliche befuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem zuvor geliehenen Fahrrad die Straße "Klinge" bergabwärts. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund fehlerhafter Bedienung der Bremse alleinbeteiligt zu Sturz und überschlug sich samt Fahrrad. Sie trug hierbei keinen Helm. An ihrem Mountainbike entstand geringer Sachschaden.

Freudenberg-Rauenberg: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein Unbekannter beschädigten in Freudenberg-Rauenberg einen geparkten Nissan und hinterließ rund 5.000 Euro Sachschaden. Der oder die Unbekannte fuhr zwischen 18 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Donnerstag, vermutlich mit einem Fahrzeug, gegen den in der Maueräckerstraße abgestellten Nissan und flüchtete. Sollte der Täter nicht ermittelt werden, bleibt der Eigentümer des Nissans auf dem Schaden sitzen. Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

