Polizei Münster

POL-MS: Rucksack aus unverschlossenem Pkw gestohlen - Zeuge stellt 20-Jährigen

Münster (ots)

Ein Münsteraner hat am Montagmittag (21.2., 11:20 Uhr) an der Schillerstraße einen 20-jährigen Dieb auf frischer Tat in seinem Fahrzeug gestellt.

Der 23-Jährige wollte nur schnell einen Gegenstand aus seinem Wagen in die Wohnung bringen, als der Täter die günstige Gelegenheit nutzte, sich den Rucksack aus dem unverschlossenen Pkw schnappte und diesen durchsuchte. Der Münsteraner sah den 20-Jährigen, sprach ihn an und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den Dieb vorläufig fest. In seinen Taschen fanden die Polizisten eine geringe Menge Drogen und ein Messer. Den 20-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell