Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag (20.2., 19:50 Uhr) auf Montag (21.2., 8:50 Uhr) am Osttor in ein Vereinsheim eingebrochen.

Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und kamen so in die Räume. Daraus entwendeten sie einen Tresor und zerstörten einen weiteren gewaltsam. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell