Polizei Münster

POL-MS: Messer vorgehalten - Unbekannter raubt Bäckerei aus

Münster (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend (21.2., 17:46 Uhr) an der Bahnhofstraße eine Bäckerei ausgeraubt.

Der Täter kam in den Laden, hielt ein Messer in der Hand und forderte die Verkäuferin direkt auf, die Kasse zu öffnen. Um den Vorgang zu beschleunigen schubste er sie die Richtung der Kasse hinter den Thekenbereich. Als die Münsteranerin der Aufforderung nachkam, nahm der Räuber die Tageseinnahmen an sich und flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Salzstraße.

Der Täter ist etwa 18 bis 22 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hat braune Augen. Er sprach Deutsch und war mit einem dunklen Mund-/Nasenschutz oder einem Schal, einer dunklen Mütze und dunkler Kleidung bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell