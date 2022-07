Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach-Crispenhofen: Brand breitet sich aus

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstagvormittag ein Feld in Weißbach-Crispenhofen in Brand. Neben einem Anwesen in der Straße "Breitentaler Höhe" entwickelte sich das Feuer gegen 11 Uhr auf dem abgeernteten Stoppelacker und breitete sich vermutlich durch den Wind auf eine Fläche von rund 25 bis 30 Ar aus. Hierbei geriet auch eine Hecke in Brand, hinter der mehrere Fahrzeuge abgestellt waren. Drei landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der Brand konnte durch 89 Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Öhringen: Mit mehr als 3 Promille auf dem E-Scooter

Ein 59-Jähriger stürzte am Donnerstagabend mit seinem E-Scooter in Öhringen. Der Mann befuhr gegen 19 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Kastellstraße. Kurz nach der Einmündung zu Meisterhausstraße fuhr er rechts gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der 59-Jährige muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Pfedelbach: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte am Donnerstagabend ein Toyota-Fahrer bei Pfedelbach mit einem Peugeot. Die Lenkerin des Peugeots war gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 1049 unterwegs und wollte nach rechts in einen Verbindungsweg nach Pfedelbach abbiegen. Dies bemerkte der 27-jährige Toyota-Fahrer wohl zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten durch die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 27-Jährigen festgestellt werden. Ein Test ergab knapp 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell