POL-BI: Einbrecher stehlen Baustellenwerkzeuge

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30.10.2021, brachen unbekannte Täter in eine Baustelle in der Schulstraße, Höhe Auf der Siegenegge, ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Container, der sich auf dem Baustellengelände befand, und entwendeten darin gelagertes Werkzeug. Es ist nicht auszuschließen, dass die Einbrecher zum Transport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 08:00 Uhr am Samstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

