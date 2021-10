Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Pkw-Außenspiegel gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Schildesche / Theesen - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28.10.2021, wurden mehrere Außenspiegel entwendet.

In der Teichsheide wurden nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, die Spiegel an zwei Audi A6 Avant, einem Mercedes CLA und einem BMW 320d entwendet.

An einem Mercedes C220, der in der Steubenstraße geparkt war, wurden die Außenspiegel im Zeitraum von Mittwoch, 23:55 Uhr, und Donnerstag, 07:40 Uhr, gestohlen.

In der Zeit von Mittwoch, 08:30 Uhr, bis Donnerstag, 08:15 Uhr, wurden an einem Am Pfarracker geparkten BMW 328i xDrive die Außenspiegel abgebaut.

In der Straße Am Vorwerk entwendeten die Täter Spiegel von einem Mercedes C180 und einem BMW 320d. Die Tat wurde in der Zeit von 22:30 Uhr am Mittwoch und 09:00 Uhr am Donnerstag begangen.

Zudem wurden von einem BMW 282i, der im Mondsteinweg geparkt war, die Spiegelgläser entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr am Mittwoch und 07:15 Uhr am Donnerstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

