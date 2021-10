Polizei Bielefeld

POL-BI: Audi A4 gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Donnerstag, 28.10.2021, einen grauen Audi A4, der an der Straße Vahlkamp geparkt worden war.

Ein 29-jähriger Bielefelder stellte am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Straße Am Petristift ab. Am Folgetag, um 07.25 Uhr, bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr an seinem Abstellort stand.

Es handelt sich dabei um einen grauen Audi A4 mit rotem Kühlergrill, silbernen 5-Stern-Aluminium Felgen und ohne Audi-Logo am Heck des Fahrzeugs.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell