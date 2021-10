Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe haben es auf E-Mountainbikes abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck, Ummeln - Fahrraddiebe stahlen am Mittwoch, 27.10.2021, zwei Pedelecs an der Neulandstraße und der Bokelstraße. Zeugen gesucht.

Als eine 54-jährige Bielefelderin am Mittwochmorgen um 08:00 Uhr aus ihrem Haus an der Neulandstraße nahe der Kreuzung Beim Hofe trat, bemerkte sie, dass sich ein unbekannter Täter Zugang zu der Garage verschafft hatte. Ihr schwarzes E-Mountainbike der Marke Cube vom Typ Reaktion Hybrid SL500 war verschwunden. Ein Nachbar teilte ihr mit, dass das Garagentor um 01:30 Uhr noch heruntergelassen gewesen war.

Ein weiteres E-Mountainbike wurde zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr samt Schloss und Helm aus einem Parkhaus an der Bokelstraße in der Nähe der Ummelner Straße entwendet. Das graue Pedelec hat schwarze Reifen mit orangen Rädern. Die Marke Cube steht in einem gelben Feld am Rahmen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell