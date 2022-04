Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Motorradfahrer landet in Wiese - Giengen an der Fils

Ulm (ots)

Die Ausfahrt eines jungen Motorradfahrers endete am Karfreitagnachmittag in einer Wiese. Der 22-jährige Mann war mit seinem Motorrad zwischen dem Grünenberg und Gingen an der Fils unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Da zur selben Zeit ein Pkw entgegenkam, entschied sich der Yamaha-Fahrer für das geringere Übel und lenkte sein Kraftrad über die Gegenfahrbahn hinweg nach links in eine Wiese. Der Motorradfahrer konnte zwar so eine Frontalkollision mit dem Gegenverkehr vermeiden. Allerdings stürzte er auf der Wiese und sowohl er, als auch seine 21-jährige Sozia zogen sich bei dem Sturz leichtere Verletzungen zu. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf ca. 200 Euro.

