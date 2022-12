Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin kommt in Rechtskurve von der Straße ab,

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (27.12.2022) gegen 06.45 Uhr kam eine 33-Jährige mit ihrem Auto von ihrer Fahrspur ab, verunfallte und verletzte sich dabei leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Hagenerin in der Rechtskurve, die von der Enneper Straße auf die Grundschötteler Straße in Richtung Wetter führt, die Kontrolle über den Audi und rutschte in den VW eines 57-Jährigen. Der Mann hatte an einer Ampel gestanden und wartete auf Grün. Das Auto der 33-Jährigen kam schließlich an einer Laterne zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie vorsorglich zur Feststellung möglicher Verletzungen in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Nach Eintreffen der Polizei ergab sich der Verdacht, dass die Reifen des Audis in einem mangelhaften Zustand waren. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Beamten fertigten gegen den Halter des Autos eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Durch den Unfall wurde die Straßenlaterne stark beschädigt. Sie war nach hinten abgeknickt, der Lampenschirm abgefallen und lag etwa acht Meter entfernt auf einem Grünstreifen. Es kam aufgrund der Aufnahmemaßnahmen durch die Polizei zu kurzzeitigen Sperrungen der Straße, der Verkehr konnte jedoch zügig in beide Richtungen wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr streut die Straße ab, da der stark beschädigte Audi Betriebsstoffe verloren hatte. Das Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 13.000 Euro. (arn)

