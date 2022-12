Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger schießt in der Innenstadt mehrfach mit Schreckschusswaffe in die Luft

Hagen-Mitte (ots)

Ein 18-jähriger Mann schoss am Samstagabend (24.12.2022) in der Innenstadt mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Gegen 23.50 Uhr wählten Passanten den Notruf der Polizei und sagte, dass ein Jugendlicher aus einer vierköpfigen Gruppe heraus mit der Pistole in die Luft geschossen hat. In der Badstraße trafen die Polizeibeamten auf die Gruppe. Als sie die Jugendlichen kontrollierten, fanden sie in der Jackentasche eines 17-Jährigen ein Klappmesser und in der Jackentasche des 18-Jährigen eine PTB-Waffe sowie Munition. In einer Umhängetasche führte er außerdem ebenfalls ein Messer mit sich. Die Beamten stellten die Waffen und die Munition sicher. Gegen den 17-Jährigen leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, den 18-Jährigen zeigten sie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

