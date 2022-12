Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin von Bus übersehen

Hagen-Boele (ots)

Montag (26.12.2022) gegen 20.30 Uhr wollte der Fahrer eines Linienbusses von der Hagener Straße aus kommend nach rechts in die Overbergstraße abbiegen. Hierbei übersah der 54-Jährige eine Radfahrerin, die in Richtung Feithstraße fahrend die Einmündung über den Radweg überquerte. Die 24-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das E-Bike der Hagenerin war erheblich beschädigt und verbogen. Der Sachschaden an Bus und Rad liegt insgesamt bei rund 3.500 Euro. (arn)

