Polizei Hagen

POL-HA: Bushaltestellen zerstört

Hagen (ots)

Am Freitag, 23.12.2022, wurde gegen 22:20 Uhr die Haltestelle "Westerbauer Schleife" von unbekannten Tätern beschädigt. Eine Glasscheibe wurde zersplittert. In dem Zusammenhang wurde bekannt, dass auch in den Stadtgebieten von Gevelsberg, Ennepetal und Wetter diverse Bushaltestellenhäuschen komplett entglast wurden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986/2066 entgegen.

M.S.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell