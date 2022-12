Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots)

Am 24.12.2022 um 12.10 Uhr kam es im Bereich Liebigstr. / Eickertstr. zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Rollerfahrer. Die 22 jährige Unfallverursacherin beabsichtigte aus der Liebigstr. nach links auf die Eickertstr. abzubiegen und hatte dabei den 67 jährigen Rollerfahrer übersehen, der die Eickertstr. aus Richtung Innenstadt in Richtung Totenhofweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Aufgrund der Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Hagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. An dem Opel der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro, der Roller wurde durch den Sturz ebenfalls stark beschädigt, ca. 3000 Euro Schaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geschleppt werden.

