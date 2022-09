Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220923-2: Einbrüche in Apotheke und Kiosk - Zeugen gesucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufmerksame Zeugen setzten in beiden Fällen schnelle Notrufe ab.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Einbrüchen in einen Kiosk und in eine Apotheke nach den Tätern. In beiden Fällen drangen die Unbekannten gewaltsam in die Geschäftsräume ein und flüchteten vor Eintreffen der Beamten. Die mögliche Beute ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Am frühen Freitagmorgen (23. September) ist ein Unbekannter in ein Kiosk in Frechen eingedrungen. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, als er gegen 4.15 Uhr einen Mann an der Tür des Geschäfts an der Heinrich-Wolf-Straße beobachtete. Der Verdächtige soll ein graues Oberteil und Handschuhe getragen sowie eine Umhängetasche bei sich gehabt haben. Er soll an der Tür hantiert und diese gewaltsam geöffnet haben. Die Person sei in den Kiosk gelangt. Polizisten umstellten das Gebäude, begutachteten den Tatort und sicherten Spuren. Beamte des Kriminalkommissariats 22 ermitteln in dem Fall.

Gegen 0.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen Einbruchdiebstahl an einer Apotheke in Bedburg. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte den Verkaufsraum an der Zaunstraße eigedrungen waren und Schränke durchwühlt hatten. Ein Polizist unterstützte den Einsatz mit seinem Diensthund. Weitere Beamte sicherten die Spuren am Tatort. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalbeamten der Polizei Rhein-Erft-Kreis nehmen Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

