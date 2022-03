Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Nohn (ots)

Am 05.03.2022 stellten Mitarbeiter der Westenergie AG fest, dass in Höhe der Kelberger Straße 3 in Nohn eine Straßenlaterne durch ein höheres Fahrzeug beschädigt wurde. Durch den Kontakt mit dem Fahrzeug des Verkehrsunfallverursachers wurde die Laterne deutlich verbogen. Hinweise zum Tatzeitraum oder Verkehrsunfallverursacher bestehen bislang keine.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 / 96260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell