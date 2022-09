BPOL NRW: Zwei Männer, drei Haftbefehle - Bundespolizei zieht über 3.000 Euro ein

Aachen - Düren (ots) - Am Dienstagmorgen hat die Autobahnpolizei aus Broichweiden einen 14-jährigen Äthiopier aus einem LKW befreit und wegen des Verdachtes der unerlaubten Einreise an die Bundespolizei übergeben. Am Rastplatz Rurscholle (bei Düren), an der BAB 4, hatte ein LKW-Fahrer bei einer Pause Geräusche ...

mehr