Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug kollidiert mit Einkaufswagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Hamm (ots)

Am Dienstagnachmittag (13. September) überrollte ein Zug im Bereich Hamm-Norden einen auf den Schienen befindlichen Einkaufswagen.

Der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges auf der Fahrt von Hamm nach Minden erkannte im Bereich Lohweg/Am Oberhof in Hamm-Norden einen Einkaufswagen im Gleis. Er leitete bei ca. 80 km/h eine Schnellbremsung ein, erfasste aber dennoch den Einkaufswagen. Dieser verkeilte sich unter dem Drehgestell und beschädigte einige Anbauteile am Zug.

Die Güterzugstrecke ist in diesem Bereich für ca. 2 Stunden gesperrt worden. Die Personenzugstrecke war hiervon nicht betroffen.

Die Feststellung der Schadenshöhe ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Personen kamen nicht zu schaden.

Die Bundespolizei ermittelt nun, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat im Bereich Lohweg/Am Oberhof in der Zeit von 14:00 - 14:45 Uhr Personen am Gleis gesehen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0800 - 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem Betreten der Gleise: Züge können nicht ausweichen. Sie haben einen langen Bremsweg und nähern sich oft fast lautlos und mit hoher Geschwindigkeit. Es besteht absolute Lebensgefahr!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell