POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Täter einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw festgenommen

Mannheim (ots) - In den frühen Morgenstunden, gegen 01:20 Uhr, wurde durch mehrere Anwohner ein brennender Pkw auf dem Parkplatz in der Kalthorststraße gemeldet. Trotz schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Mannheim brannte der Pkw nahezu vollständig aus. Ein in der Nähe des Abstellortes stehender Baum wurde ebenfalls durch den Flammenschlag in Mitleidenschaft ...

