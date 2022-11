Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Heidelberg (ots)

Am späten Freitagnachmittag befuhr eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin den Römerkreis in Heidelberg aus der Ringstraße kommend. Im Kreisverkehr kollidierte sie dann mit einer links neben ihr fahrenden 35-jährigen Mercedes-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die schwangere Beifahrerin der 21-Jährigen glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde dennoch zunächst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro. Über den genauen Unfallhergang machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

