Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Brand eines Pkw auf einem Parkplatz - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 01:20 Uhr, wurde durch mehrere Anwohner ein brennender Pkw auf dem Parkplatz in der Kalthorststraße gemeldet. Trotz schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Mannheim brannte der Pkw nahezu vollständig aus. Ein in der Nähe des Abstellortes stehender Baum wurde ebenfalls durch den Flammenschlag in Mitleidenschaft gezogen. Am Pkw entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von ca. 35.000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum um die Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim der Polizei unter 0621/174-4444 zu melden.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell