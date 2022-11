POL-MA: 21 Jahre alter Mann wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in den Küchentrakt eines Restaurants in den H-Quadraten ein. Aus einem Tresor entwendeten der oder die Täter Bargeld in fünfstelliger Höhe. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

mehr