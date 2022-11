Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in den Küchentrakt eines Restaurants in den H-Quadraten ein. Aus einem Tresor entwendeten der oder die Täter Bargeld in fünfstelliger Höhe. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.

