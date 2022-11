POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt/West (ots) - Am Donnerstag wurde gegen 20:30 Uhr ein Einbruch in der Untermühlaustraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen auf nicht bekannte Art und Weiße in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein und brachen anschließend gewaltsam eine der Wohnungsabschlusstüren auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Wohnung ...

