POL-BO: Radarkontrollen für die 31. Kalenderwoche 2022

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, 28. Juli, sind zwei Personen verletzt worden - eine davon schwer. Die Polizei sucht nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines beteiligten Pkw. Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 63-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus (Linie 368) auf der Straße "Am Einkaufszentrum" in Richtung des Einkaufszentrums. In Höhe der ...

mehr