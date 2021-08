Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Diebe erbeuten Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbrüchen

Stutensee-Friedrichstal (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in bislang vier bekanntgewordenen Fällen in Einfamilienhäuser in Stutensee-Friedrichstal ein. Betroffen war insbesondere die Berliner Allee mit drei Reihenhäusern sowie die Schillerstraße. Der oder die Täter öffneten gewaltsam Fenster oder Terrassentüren und suchten in den Häusern nach Wertgegenständen. In einem Fall drangen die Einbrecher über die Kellertür ein.

Insbesondere erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell