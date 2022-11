Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Toyota Fahrer die Scheffelstraße in Richtung Holzweg/Hubertusstraße, als er im dortigen Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs missachtete. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 19-Jährige nach links aus, prallte dort gegen einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Durch den Aufprall rollte das Auto weiter auf einen davor geparkten Ford. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

