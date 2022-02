Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Amt Creuzbrug/Mihla Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 17.25 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem LKW die Neustädter Straße aus Richtung Eisenach in Richtung Mühlhausen. An einer Engstelle musste der Fahrzeugführer aufgrund von Gegenverkehr auf den Gehweg ausweichen. Dabei touchierte er mit seinem LKW einen Verkehrspoller, welcher in der Folge beschädigt wurde und umfiel. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0026725/2022) entgegen. (jd)

