FW Dresden: Brand in einem Plattenbau

Dresden (ots)

Kinderwagen brennen in einem Treppenraum

Wann: 18. Dezember 2021 01:52 - 03:39 Uhr Wo: Otto-Dix-Ring

Bei einem Brand im Treppenraum eines 6-geschossigen Plattenbaus retteten sich in der Nacht insgesamt neun Personen durch einen Sprung aus dem Fenster ins Freie. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden wurde über den Notruf 112 ein Kellerbrand gemeldet. Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, standen im Treppenraum zwei Kinderwagen im Vollbrand. Damit einher ging eine starke Rauchentwicklung, die aus einem geöffneten Fenster im vierten Obergeschoss entwich. Auf der Rückseite des Gebäudes retteten sich drei Familien ins Freie, indem sie aus Fenstern im Erdgeschoss sprangen. Alle Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und temporär in Rettungsmitteln untergebracht. Verletzt wurde niemand. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen in das Brandobjekt vor und konnten den Brand mit einem Strahlrohr rasch löschen. Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen, wurden mobile Belüftungsgeräte eingesetzt. Die Wohnungen wurden durch den U-Dienst auf Schadgase hin überprüft. Dies blieb jedoch Befund, so dass die Mieter nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 46 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der Rettungswache Leuben, der B-Dienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der U-Dienst.

