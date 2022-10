Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Buseck: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung eines Geldautomaten am Samstagmorgen - Täter flüchten offenbar ohne Beute

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 24.10.2022:

Buseck: Polizei sucht Zeugen nach Sprengung eines Geldautomaten am Samstagmorgen - Täter flüchten offenbar ohne Beute

Auf der Suche nach Zeugen ist die Gießener Kriminalpolizei nach der Sprengung eines Geldautomaten in Alten-Buseck.

Offenbar hatten Unbekannte mittels Sprengstoff am frühen Samstagmorgen eine SB-Filiale gesprengt und dabei einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Trümmerteile flogen mehrere Meter weit und beschädigten einen in der Nähe abgestellten PKW.

Die Täter erbeuteten offenbar kein Bargeld. Anschließend flüchteten sie offenbar in einem weißen Q 3 oder Q 5 Audi.

Die Polizei bittet Zeugen, die vor oder nach dem hörbaren Knall (22.10.22, gegen 02.05 Uhr) am Samstagmorgen etwas Verdächtiges in der Straße Am Rinnerborn mitbekommen haben.

An der Tat dürften mehrere Täter beteiligt gewesen sein.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 6555 entgegen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell