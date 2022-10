POL-GI: Mindestens zehn Fahrzeuge beschädigt + Hilfe vorgetäuscht + Radfahrer übersieht offenbar PKW + Zusammenstoß zwischen Laster und Auto

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 21.10.2022:

Mindestens zehn Fahrzeuge beschädigt + Hilfe vorgetäuscht + Radfahrer übersieht offenbar PKW + Zusammenstoß zwischen Laster und Auto

Gießen: Mindestens zehn Fahrzeuge beschädigt

Ein Unbekannter hat am Freitag, gegen 04.20 Uhr, mindestens zehn Autos beschädigt. Offenbar hat der Täter zur genannten Uhrzeit am Schlangenzahl und in der Georg-Büchner-Straße an den dort geparkten PKW die Außenspiegel abgetreten. Zeugen beschrieben den Mann als schlank. Erste Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Am Fenster gehebelt

Nicht zum Zug kamen Einbrecher zwischen Montag und Mittwoch in der Stettiner Straße in Hungen. Die Täter hatten an einem Fenster gehebelt und versucht, in das Wohnhaus einzudringen. Nach dem erfolglosen Hebeln flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Buseck: Einbruch in KiTa

In der Wilhelmstraße in Großen-Buseck haben Einbrecher zwischen Mittwoch und Donnerstag einen Schaden von fast 1.000 Euro angerichtet. Die Täter hatten an dem Gebäude einer Kindertagesstätte ein Fenster aufgebrochen und mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Offenbar verschwanden sie dann ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Hilfe vorgetäuscht

In der Lehnheimer Straße hat ein Unbekannter offenbar seine Hilfe vorgetäuscht und dann die Geldbörse einer Frau entwendet. Der Mann hatte der 69 - Jährigen angeboten, eine Einkaufstasche aus dem Auto tragen zu wollen. Dabei nahm er die Geldbörse aus der Tasche, ließ die Tasche stehen und flüchtete zu Fuß mit der Geldbörse. Der Täter soll dunkle Hautfarbe haben und ca. 25 Jahre alt sein. Er soll 165 Zentimeter groß sein und schwarzen Kapuzenpulli getragen haben. Auffällig an ihm soll ein französischer Dialekt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Renault gestreift

Am Mittwoch (19.Oktober) zwischen 16.15 Uhr und 16.40 Uhr streifte ein bislang Unbekannter in der Straße "Birkengraben" einen geparkten Renault. Als die Besitzerin zu ihrem gelben Megane zurückkam, war dieser auf der linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen roten PKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Vorfahrt missachtet

Ein 29-jähriger Mann in einem Mercedes befuhr am Donnerstag (20.Oktober) die Siemensstraße in Richtung Landstraße 3356 und beabsichtigte an der Kreuzung auf das Grundstück einer Tankstelle einzubiegen. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer den VW einer 43-Jährigen, die die L3356 in Richtung Staufenberg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die VW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Abbiegeunfall

Donnerstagnachmittag (20.Oktober) gegen 15.45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Lollar in einem VW den Alten-Busecker-Weg und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah der Lollarer eine 47-Jährige in einem Toyota, die auf der Gießener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Eine 13-jährige Mitfahrerin des Toyota verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer übersieht offenbar PKW

Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr am Donnerstag (20.Oktober) gegen 17.30 Uhr den Fahrradstreifen der Sudetenlandstraße in Richtung Sandfeld und ein 48-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die Sudetenlandstraße in gleiche Richtung. Der Nissan-Fahrer beabsichtigte in die Troppauer Straße abzubiegen und reduzierte die Geschwindigkeit. Der Radler erfasst die Situation zu spät und fuhr in den Nissan. Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Parkmanöver Daimler touchiert

Donnerstagabend (20.Oktober) gegen 18.30 Uhr touchierte ein 74-jähriger Mann aus Wettenberg in einem Audi beim Einparken in eine Parklücke einen geparkten Daimler. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Reiskirchen: Zusammenstoß zwischen Laster und Auto

Donnerstagabend (20.Oktober) gegen 20.00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der LKW-Fahrer auf die rechte Fahrspur und übersah den Audi einer 38-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 11.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A480/Gießen: Kontrolle verloren

Eine 28-jährige Frau aus Stadtallendorf in einem BMW befuhr Donnerstagabend (20.Oktober) gegen 21.10 Uhr von der Bundesautobahn 480 aus Wettenberg kommend in Richtung Bundesstraße. Kurz vor dem Erreichen des Beschleunigungsstreifens verlor die BMW-fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern, fuhr über beide Fahrstreifen, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke. Eine 33-Jährige schwangere Mitfahrerin wurde durch einen Rettungswagen betreut, blieb aber unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.100 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

