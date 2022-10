POL-GI: Polizei begleitet Kundgebung in der Innenstadt

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 19.10.2022: Gießen: Verkehrsunfall mit Omnibus und PKW - PKW - Fahrerin schwer und ein Kind leicht verletzt Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 07.25 Uhr in Gießen - Wieseck ein Verkehrsunfall. An der Ecke Rabenauer Straße / Kornblumenstraße kam es, so die bisherigen ...

mehr