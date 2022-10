POL-GI: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung auf Grünberger Festplatz+Iveco ausgebrannt+Betrug mit WhatsApp-Masche+Fahrze

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Grünberg: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung während einer Veranstaltung auf dem Festplatz am Gallusmarkt sucht die Polizei nach Zeugen. Am Sonntag gegen 01.30 Uhr waren nach ersten Erkenntnissen drei Männer auf den Weg vom Festzelt zu den Toiletten. Plötzlich sei das Trio von zwei unbekannten Heranwachsenden angegriffen worden. Die Tatverdächtigen stießen und schlugen nach den drei Männern, welche leichte Verletzungen davontrugen.

Beschreibung Tatverdächtigen:

Sie sind zwischen 15 und 25 Jahren alt, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß und haben kurze Haare. Nach Angaben eines Zeugen soll der eine Täter ein deutsches und der andere ein türkisches Erscheinungsbild haben.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Pohlheim-Garbenteich: Iveco ausgebrannt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zwischen Dienstag (18.10.2022) und Mittwoch (19.10.2022) Uhr brannte ein weißer Iveco völlig aus. Der Eurocargo ML25E14 stand am Straßenrand in der Schiffenbergstraße. Der Schaden beläuft sich auf 21.500 Euro. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass Unbekannte den Iveco zwischen 09:00 Uhr und 04:50 Uhr anzündeten und ermittelt nun wegen Brandstiftung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schiffenbergstraße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Betrug mit Whats-App-Masche

Ein Senior aus Gießen überwies am Dienstag über 3.300 Euro in dem Glauben, den Betrag im Auftrag seiner Tochter zu senden. Diese, so glaubte der Mann zumindest, hatte sich zuvor per WhatsApp an ihren Vater gewandt und ihm von einer neuen Handynummer berichtet. Erst nach der getätigten Überweisung fiel auf, dass es sich um Betrüger handelte.

Wettenberg: PKW in Wißmar zerkratzt

2.000 Euro Schaden hinterließen Unbekannte an einem in der Ruttershausener Straße geparkten silberfarbenen Skoda, nachdem sie an dem Fahrzeug die Beifahrerseite zerkratzten. Zeugen, die zwischen 20.30 Uhr am Freitag und 08.50 Uhr am Samstag die Verursacher beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Laubach: Unfall bei Ausweichmanöver

Ein 21-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Ford befuhr am Dienstag (18.Oktober) gegen 18.20 Uhr die Bundesstraße 276 von Schotten in Richtung Laubach. Dabei kam dem Ford-Fahrer ein bislang Unbekannter auf seiner Fahrspur entgegen. Der 21-Jährige wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Sprinter mit Limburger Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Am Freitag (14.Oktober) gegen 13.50 Uhr befuhr ein Unbekannter die Klinikstraße in Richtung Frankfurter Straße und touchierte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem roten Galaxy zurückkam, war der Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Ein 41-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Mercedesbefuhr am Dienstag (18.Oktober) gegen 19.45 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt und ein 23-Jähriger in einem Linienbus fuhr in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Beim Ausparken VW beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Schiffenberger Weg beschädigte ein 23-Jähriger in einem Seat beim Ausparken am Dienstag (18.Oktober) gegen 22.40 Uhr einen geparkten VW. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.850 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Wildunfall

Mittwochmorgen (19.Oktober) gegen 06.45 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau in einem VW die Landstraße 3054 von Klein-Linden nach Lützellinden als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro.

Gießen: Marktwagen gestreift

Ein 59-jähriger Mann mit einem Verkaufswagen befuhr am Mittwoch (19.Oktober) gegen 07.20 Uhr den Lindenplatz in Richtung Kirchenplatz. Dabei streifte der Mann die Seitenklappe eines geparkten Verkaufswagens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro.

