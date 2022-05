Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geld aus Pkw entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Fahrzeugbesitzer mitteilte, hatten sich Unbekannte an seinem am Lohmberg in Stadtroda geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten der oder die Täter die Fahrertür auf und bedienten sich aus der im Fahrzeuginneren liegenden Geldbörse. Mit ihrer Beute im mittleren zweistelligen Bereich entfernten sich die Langfinger in unbekannte Richtung.

