Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der Regen kann kommen - zumindest für den Dieb

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den Diebstahl diverser Gegenstände von seiner Scheune meldet am Dienstagmorgen ein Mitarbeiter einer Agrargenossenschaft in Rausdorf. Bereits in der Vergangenheit bedienten sich Diebe an dem Eigentum der Agrargenossenschaft. Dieses Mal montierten die Unbekannten etwa 15 Meter Dachrinne, diversere Fallrohre und noch weitere Anbauten der freizugänglichen Scheune ab. Anschließend entkamen sie in unbekannte Richtung.

