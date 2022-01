Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche erpresst

Mühlhausen (ots)

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 13 Jahren waren am Sonntag Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung. Die drei Jungen und ein Mädchen befanden sich gegen 17.45 Uhr am Hohen Graben, als sie zwei bislang unbekannte Täter ansprachen. Angeblich sollten sie die zwei Täter beleidigt haben. Die forderten von den Jugendlichen die Handys und Geld. Hierbei soll einer der Täter ein Messer in der Hand gehalten haben. Während einer der Opfer den Notruf wählte, flüchteten die beiden Täter ohne Beute. Sie sollen schwarze Jogginghosen und Hoodies sowie Totenkopfmasken getragen haben. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu den Tätern, hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

