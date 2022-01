Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Freitag den 14.01.2022 gegen 17:00 Uhr fiel in Heiligenstadt in der Hobeinstraße ein 41jähriger Fahrer eines E-Scooters auf, da am Fahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht war. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin wurde bei dem 41jährigem eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem ergab die Kontrolle, dass der geführte E-Scooter nicht führerscheinfrei ist. Gegen den Beschuldigten wurde Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

In der Nacht von Freitag den 14.01.2022 zu Samstag den 15.01.2022 wurde in Dingelstädt in der Anton-Thraen-Straße ein parkender Pkw beschädigt. Der Pkw Renault Captur stand ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz. Am Morgen des 15.01.2022 bemerkte die Halterin dann einen nicht unerheblichen Schaden am Heck des Fahrzeuges. Nach Sprurenlage ist der Verusacher beim Ausparken aus der gegenüberliegenden Parklücke gegen den Renault gestoßen und hat sich anschließend ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle entfernt.

