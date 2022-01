Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken am Mittag

Sülzhayn (ots)

Am Samstag, gegen 11:20 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in der Benneckensteiner Straße ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen mittig auf der Straße steht und sich auf dem Fahrersitz eine männliche Person befindet, welche augenscheinlich ein medizinisches Problem hat und nur bedingt ansprechbar ist.

Die vor Ort eintreffenden Beamten stellten schließlich fest, dass der 54-Jährige stark alkoholisiert war. Zu einem Alkoholtest war er nicht mehr in der Lage. Es konnte in diesem Zusammenhang ein weiterer Zeuge ermittelt werden, welcher den Mann gegen 11:00 Uhr fahrenderweise in der Ortslage Sülzhayn gesehen hatte. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Weiterhin erfolgte seitens des zuständigen Bereitschaftrichters die Anordnung einer Sicherheitsleistung, da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte. Der Führerschein wurde zur Eintragung eines entsprechenden Vermerkes sichergestellt, da der 54-jährige vorerst kein Kraftfahrzeug mehr in Deutschland führen darf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell