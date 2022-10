Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Abschlussmeldung zur Kundgebung in Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen, Pressestelle Gießen, vom 20.10.2022, 13.45 Uhr

An der Kundgebung auf dem Rathausplatz in Gießen nahmen nach polizeilichen Schätzungen 190 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Polizeieinsatzkräfte haben in der Innenstadt Gießens sieben männliche Personen wiedererkannt. Die bislang noch nicht identifizierten Personen stehen in dringendem Verdacht, an den gewalttätigen Angriffen auf das Eritrea-Festival am 20.08.2022 beteiligt gewesen zu sein.

Die Männer mussten sich einer Identitätsfeststellung unterziehen, zudem erfolgte ihre erkennungsdienstliche Behandlung. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen wieder entlassen. Ihnen stand es nach den polizeilichen Maßnahmen frei, an der Kundgebung auf dem Rathausplatz teilzunehmen.

Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tatbeteiligungen werden von der dazu eingerichteten Arbeitsgruppe des Polizeipräsidiums Mittelhessen weitergeführt.

Guido Rehr, Pressesprecher

