Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt unter Alkoholeinfluss gegen Lichtmast

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 32-Jähriger fuhr Heiligabend gegen 22.40 Uhr mit seinem Ford gegen einen Lichtmast. Der Hagener war auf der Schwerter Straße in Richtung der Kreuzung zur Eckeseyer Straße unterwegs, als er in der Rechtskurve in Richtung Herdecker Straße die Kontrolle über sein Auto verlor. Er stieß mit einem Lichtmast zusammen, der dadurch komplett aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Der Mast stürzte auf die Gegenfahrbahn und zerbrach in mehrere Teile. Der 32-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über 1,9 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Er lehnte eine Untersuchung durch Rettungskräfte ab und gab an, sich gut zu fühlen. Der Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell