LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Triptis (ots) - Am Freitag morgen meldeten mehrer Passanten einen nackten Mann in der Bushaltestelle in Triptis in der Gerare Straße. Dieser hatte sich wohl ausgezogen und dann bekonnen in der Bushalltestelle zu masturbieren. Der 55jährige Mann konnte durch die Polizei noch im Nahbereich angetroffen werden. Hier war er schon wieder bekleidet. Der Mann wurde in der weiteren Folge erkennungsdienstlich behandelt und im ...

