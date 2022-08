LPI-SLF: Parkende Fahrzeuge übersehen

L1105 Schmorda (ots) - Am Samstagabend kam ein Motorradfahrer auf der L1105 zwischen Wilhemlsdorf und Schmorda zu Sturz und rutschte hier frontal in einen entgegenkommenden PKW. Der PKW kolldierte noch bei einem Ausweichmanöver mit einem Baum. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt, der PKW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt. Rückfragen bitte an: ...

