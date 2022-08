LPI-SLF: Brand auf einem Feld nahe Oberlind

Sonneberg (ots) - Ein ehrlicher Finder gab am Samstag bei der Polizei eine Handtasche ab, die eine ältere Dame im Marktkauf in Sonneberg vergessen hat. Neben Dokumenten und persönlichen Gegenständen befand sich zudem eine größere Menge Bargeld in der Handtasche. Der ehrliche Finder brachte die Handtasche umgehend zu Polizei. Die Eigentümerin der Handtasche wurde schnell ermittelt und holte ihr Hab und Gut bei der ...

mehr